В Польше обвалился уровень доверия к ведущим политикам

В Польше уровень доверия к президенту Анджею Дуде, премьеру Матеушу Моравецкому и мэру Варшавы, оппозиционеру Рафалу Тшасковскому существенно снизился в этом месяце.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос IBRiS для издания Onet.

Дуда, Моравецкий и Шимон Головня, занявший на выборах президента в этом году третье место, - политики, которые в октябре имеют наибольшее доверие поляков.

Однако все трое демонстрируют гораздо худший результат, чем в прошлом месяце. Это правило касается почти всех политиков, которые были включены в опрос.

Президент Дуда лидирует в рейтинге доверия с 42,3% - падение по сравнению с предыдущим опросом в сентябре составляет -9,9 процентного пункта (п.п.). Это значительное падение, но в прошлом месяце у Дуды был рекордный уровень доверия, поэтому сейчас он практически вернулся к уровню, который наблюдался во время президентской кампании.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий оказался на втором месте. Главе правительства также доверяет гораздо меньше людей - 40% (падение -8,6 п.п.). В его случае это худший результат с января.

Шимон Головня впервые вышел на третью строчку рейтинга доверия. Лидеру движения "Польша 2050" в этом месяце доверяют 37,9% процента - падение -5,4 п.п.

Четвертое место занял мэр Варшавы Рафал Тшасковский. Он уступил место своему недавнему конкуренту на президентских выборах Головне. Лидеру нового движения "Общая Польша" доверяют 34,2% респондентов - падение -9,3 п.п.