У Британії 15 людей постраждали від розпилення невідомої речовини у ресторанах

В Британії у передмісті Бірмінгема 15 осіб потребували медичної допомоги після того, як їх оббризкали з балончика невідомою речовиною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє ВВС з посиланням на регіональну поліцію.

Інциденти сталися увечері 20 жовтня. Спершу медиків викликали з повідомленням про постраждалих у піцерії, яким після дії невідомої речовини важко дихати.

Невдовзі з’ясувалося, що так само постраждали відвідувачі розташованого поруч McDonald's, супермаркету Tesco і ще одного магазину.

Одну людину довелося госпіталізувати, інші 14 після першої допомоги змогли повернутися додому.

Заклади довелося тимчасово закрити. Наразі експерти з’ясовують, яку саме речовину розпилили та скільки було зловмисників.

Поліція шукає свідків, щоб з’ясувати обставини інциденту.

Випадок встиг налякати місцевих мешканців, тому що на місце виїхали одразу декілька швидких, поліція та, про всяк випадок, пожежники.