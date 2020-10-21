В Британии 15 человек пострадали от распыления неизвестного вещества в ресторанах

В Британии в пригороде Бирмингема 15 людям потребовалась медицинская помощь после того, как их обрызгали из баллончика неизвестным веществом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает ВВС со ссылкой на региональную полицию.

Инциденты произошли вечером 20 октября. Сначала медиков вызвали сообщению о пострадавших в пиццерии, которым после воздействия неизвестного вещества трудно дышать.

Вскоре выяснилось, что так же пострадали посетители расположенного рядом McDonald's, супермаркета Tesco и еще одного магазина.

Одного человека пришлось госпитализировать, остальные 14 после первой помощи смогли вернуться домой.

Заведения пришлось закрыть. Сейчас эксперты выясняют, какое именно вещество распылили и сколько было злоумышленников.

Полиция ищет свидетелей, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Случай успел напугать местных жителей, так как на место выехали сразу несколько скорых, полиция и, на всякий случай, пожарные.