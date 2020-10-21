Парламент Іспанії проведе голосування за вотум недовіри прем'єру
Парламент Іспанії проведе голосування за вотум недовіри прем'єр-міністру Педру Санчесу, ініційований правою популістською партією Vox.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Очікується, що Санчес виграє голосування, яке повинно відбутися в четвер, але між урядом і опозицією очікуються жорсткі дебати.
Vox звинувачує уряд в нав'язуванні "боліваріанського комунізму" - натяк на венесуельського генерала 19 століття, який очолював соціалістичні рухи за незалежність. Vox також закликав уряд виправдати своє "злочинне" управління спалахом коронавірусу.
Іспанія опинилася в числі країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії, з десятками тисяч інфікованих і серією смертей в будинках для людей похилого віку.
Глава партії Vox Сантьяго Абаскаль виступатиме в якості контркандидата під час голосування.
Нагадаємо, цього тижня кілька іспанських регіонів посилили обмеження щодо коронавірусу, намагаючись приборкати другу хвилю зараження.