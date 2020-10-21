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Парламент Іспанії проведе голосування за вотум недовіри прем'єру

Середа, 21 жовтня 2020, 14:01

Парламент Іспанії проведе голосування за вотум недовіри прем'єр-міністру Педру Санчесу, ініційований правою популістською партією Vox.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Очікується, що Санчес виграє голосування, яке повинно відбутися в четвер, але між урядом і опозицією очікуються жорсткі дебати.

Vox звинувачує уряд в нав'язуванні "боліваріанського комунізму" - натяк на венесуельського генерала 19 століття, який очолював соціалістичні рухи за незалежність. Vox також закликав уряд виправдати своє "злочинне" управління спалахом коронавірусу.

Іспанія опинилася в числі країн Європи, які найбільше постраждали від пандемії, з десятками тисяч інфікованих і серією смертей в будинках для людей похилого віку.

Глава партії Vox Сантьяго Абаскаль виступатиме в якості контркандидата під час голосування.

Нагадаємо, цього тижня кілька іспанських регіонів посилили обмеження щодо коронавірусу, намагаючись приборкати другу хвилю зараження.

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