Парламент Испании проведет голосование за вотум недоверия премьеру
Парламент Испании проведет голосование за вотум недоверия премьер-министру Педро Санчесу, инициированное правой популистской партией Vox.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Ожидается, что Санчес выиграет голосование, которое должно состояться в четверг, но между правительством и оппозицией ожидаются жесткие дебаты.
Vox обвиняет правительство в навязывании "боливарианского коммунизма" - отсылки к венесуэльскому генералу 19 века, возглавлявшему социалистические движения за независимость. Vox также призвал правительство оправдать свое "преступное" управление вспышкой коронавируса.
Испания оказалась в числе стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии, с тысячами инфекций и серией смертей в домах престарелых.
Глава партии Vox Сантьяго Абаскаль будет выступать в качестве контркандидата во время голосования.