Парламент Испании проведет голосование за вотум недоверия премьеру

Парламент Испании проведет голосование за вотум недоверия премьер-министру Педро Санчесу, инициированное правой популистской партией Vox.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Ожидается, что Санчес выиграет голосование, которое должно состояться в четверг, но между правительством и оппозицией ожидаются жесткие дебаты.

Vox обвиняет правительство в навязывании "боливарианского коммунизма" - отсылки к венесуэльскому генералу 19 века, возглавлявшему социалистические движения за независимость. Vox также призвал правительство оправдать свое "преступное" управление вспышкой коронавируса.

Испания оказалась в числе стран Европы, наиболее пострадавших от пандемии, с тысячами инфекций и серией смертей в домах престарелых.

Глава партии Vox Сантьяго Абаскаль будет выступать в качестве контркандидата во время голосования.