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Витрати на оборону країн НАТО зростають шостий рік поспіль

Середа, 21 жовтня 2020, 15:00

У НАТО в середу опублікували звіт з оцінкою оборонних витрат країн-членів, який свідчить, що цей показник зростає шостий рік поспіль. 

Про це повідомляє "Європейська правда". 

Згідно зі звітом, витрати європейських союзників і Канади на оборону в цьому році зросли на 4,3% - загалом же зростання спостерігається шостий рік поспіль, починаючи з 2015 року. 

 

10 союзників виконують цільовий показник у 2% ВВП, встановлений на саміті в Уельсі 2014 року - США, Греція, Британія, Румунія, Естонія, Латвія, Польща, Литва, Франція і Норвегія.

Ще п’ятеро наближаються до виконання цілі - це Болгарія, Туреччина, Чорногорія, Хорватія та Словаччина. 

 

16 членів Альянсу досягнули цільового 20-відсоткового показника витрат на військове обладнання. 

Звіт опублікований напередодні зустрічі міністрів оборони країн Альянсу, яка пройде в дистанційному форматі 22-23 жовтня.

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