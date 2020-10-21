Расходы на оборону стран НАТО растут шестой год подряд

В НАТО в среду опубликовали отчет с оценкой оборонных расходов стран-членов, который свидетельствует, что этот показатель растет шестой год подряд.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Согласно отчету, расходы европейских союзников и Канады на оборону в этом году выросли на 4,3% - в целом же рост наблюдается шестой год подряд, начиная с 2015 года.

10 союзников выполняют целевой показатель в 2% ВВП, установленный на саммите в Уэльсе 2014 года - США, Греция, Великобритания, Румыния, Эстония, Латвия, Польша, Литва, Франция и Норвегия.

Еще пятеро приближаются к выполнению цели - это Болгария, Турция, Черногория, Хорватия и Словакия.

16 членов достигли целевого 20-процентного показателя расходов на военное оборудование.

Отчет опубликован в преддверии встречи министров обороны стран Альянса, которая пройдет в дистанционном формате 22-23 октября.