На кордоні України з Угорщиною відновлюється робота ще одного пункту пропуску

22 жовтня з 8 години ранку за київським часом буде відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску "Косино - Барабаш" на кордоні з Угорщиною.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Державної прикордонної служби.

Про відновлення роботи пропускних операцій у пункті пропуску "Барабаш" українських прикордонників повідомили угорські колеги.

За інформацію угорської сторони, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску "Косино - Барабаш" буде здійснюватися винятково в 30-кілометрову зону на територію Угорщини.

Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини здійснюватися не буде.

У ДПСУ нагадали, що український уряд ще 20 травня своїм розпорядженням відновив роботу усіх пунктів пропуску на кордоні з країнами ЄС та Молдовою, у тому числі пункту пропуску "Косино".