На границе Украины с Венгрией восстанавливается работа еще одного пункта пропуска

22 октября с 8:00 утра по киевскому времени будет восстановлено автомобильное и пешеходное сообщение в пункте пропуска "Косино - Барабаш" на границе с Венгрией.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

О возобновлении работы пропускных операций в пункте пропуска "Барабаш" украинским пограничникам сообщили венгерские коллеги.

По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино - Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30-километровую зону на территорию Венгрии.

Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет.

В ГПСУ напомнили, что украинское правительство еще 20 мая своим распоряжением возобновило работу всех пунктов пропуска на границе со странами ЕС и Молдовой, в том числе пункта пропуска "Косино".