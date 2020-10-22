Один из волонтеров в испытаниях вакцины AstraZeneca умер, но эксперимент не останавливают

Один из волонтеров в Бразилии, участвовавших в испытаниях будущей вакцины AstraZeneca, умер. Контролирующие органы после расследования решили, что эксперимент можно продолжать.

Об этом сообщили в Агентстве надзору в сфере здравоохранения Бразилии (Anvisa), пишет "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

Как сообщили в Агентстве, о смерти волонтера узнали в понедельник 19 октября.

CNN Brazil сообщили, что волонтер - 28-летний бразилец из Рио-де-Жанейро и умер от осложнений, обусловленных Covid-19. Пока достоверно неизвестно, вкололи ему будущую вакцину или плацебо.

Международный комитет по оценке и безопасности, осуществляющий надзор за испытаниями, после исследования обстоятельств рекомендовал не прекращать эксперимент.

"Все серьезные инциденты, независимо от того, участники входили в контрольную группу, или получили вакцину, исследуются отдельно. После тщательного рассмотрения этого случая в Бразилии не возникло серьезных предостережений по поводу клинических испытаний. По итогам независимого исследования, в дополнение к бразильскому регулятору, было установлено, что эксперимент может продолжиться ", - говорится в комментарии Университета Оксфорда, при котором разрабатывают вакцину.

Институт д'Ор, который отвечает за надзор за испытаниями в столице Бразилии, также утверждает, что после тщательного анализа не сомневается, что вакцина безопасна и испытания могут продолжиться.

В Рио-де-Жанейро в испытаниях принимают участие около 8000 волонтеров.

Напомним, AstraZeneca уже приостанавливала испытания в связи с болезнью одного из волонтеров-участников в Великобритании, симптомы которого потенциально могли быть вызваны побочным эффектом от вакцины, но исследование обстоятельств комитетом по безопасности и национальным регулятором показал, что исследования безопасно продолжать дальше.

В настоящее время потенциальную вакцину AZD1222 испытали на себе уже тысячи волонтеров в Великобритании, США, ЮАР и Бразилии. В финальную стадию исследований Оксфорд и AstraZeneca хотят привлечь до 50 000 волонтеров и добавить в страны-участницы Японию и Россию.

AstraZeneca стала одной из первых компаний, которые заявили об успехе масштабных испытаний вакцины от COVID-19.

30 млн доз будущей вакцины от компании уже законтрактовала Великобритания, а Еврокомиссия - 300 млн доз.