Грузія хоче подати заявку на членство у ЄС в 2024 році

Глава МЗС Грузії оголосив про плани подати заявку на членство в ЄС в 2024 році після погодження і координації з європейськими партнерами.

Про це Давид Залкаліані сказав в середу в ефірі грузинської радіостанції "Радіо Імеді", повідомляє "Європейська правда".

"Ми проробили важливу роботу, щоб дійти до моменту, що ми готові подати заявку на членство в ЄС у 2024 році. Це дуже серйозний робочий процес, який тривав усі ці роки", - сказав Залкаліані.

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Він зазначив, що завдяки успішній імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, виконанню умов лібералізації візового режиму, угоді про вільну торгівлю, яка дає можливість для модернізації економіки Грузії і гармонізації законодавства, країна підійшла до тієї точки, коли процес європеїзації став незворотним.

Міністр також торкнувся питання співпраці в форматі Східного партнерства. За його словами, партнери одноголосно визнають, що Грузія є лідером серед учасників Східного партнерства і країною, яка строго виконує Угоду про асоціацію.

Нагадаємо, наприкінці вересня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Грузію використовувати всі можливості для зближення з Альянсом і прискорити підготовку до членства. Він назвав Грузію є одним з найважливіших партнерів НАТО, який сприяє спільній безпеці Альянсу