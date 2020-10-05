ЄС обурений поспішним схваленням судової реформи в Грузії

У Європейському Союзі висловили жаль через схвалення парламентом Грузії перегляду процесу відбору суддів Верховного суду, не дочекавшись оцінки Венеціанської комісії щодо ухваленого законопроєкту.

Про це йдеться у заяві речника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки, повідомляє "Європейська правда".

Парламент Грузії схвалив поправки до законодавства, спрямовані на перегляд процесу відбору суддів Верховного суду, 30 вересня. Як нагадав речник, Євросоюз та інші ключові спостерігачі неодноразово висловлювали занепокоєння з приводу недоліків у цьому процесі відбору.

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"На жаль, парламент не дочекався публікації термінового висновку Венеціанської комісії щодо цього закону, про який він сам попросив, і який очікується найближчими днями. Можливість підвищити довіру громадськості до цього процесу була втрачена", - заявив речник.

Він додав, що ЄС проведе оцінку законодавства і його наслідків з урахуванням майбутнього висновку Венеціанської комісії. ЄС очікує, що Грузія надалі розглядатиме правила процесу відбору з огляду на рекомендації "Венеціанки".

"Дотримання найвищих стандартів етики і доброчесності в судовій системі є ключовими у питанні довіри до Грузії в очах її громадян і міжнародних партнерів, а також для розвитку партнерства між ЄС і Грузією", - додав речник.

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Як повідомляла раніше "Європейська правда", на саміті Україна-ЄС в Брюсселі 6 жовтня Зеленському нагадають про СБУ та судову реформу.

Питання верховенства права в Україні постане на переговорах у форматі тет-а-тет з президентом Євроради Шарлем Мішелем, а також на пленарному засіданні саміту, стверджують джерела.

Раніше в ЄС заявили, що наразі не бачать підстав говорити про "регрес" у антикорупції, але небезпека цього є.