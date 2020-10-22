Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Премия Европарламента имени Сахарова присуждена белорусской оппозиции

В Польше рекордные 12 000 заражений и новый максимум смертей

Украина хочет, чтобы вопрос ее членства вошел в стратегическую концепцию НАТО

Заложники в банке в Грузии: преступник получил деньги и исчез, люди освобождены






Грузия хочет подать заявку на членство в ЕС в 2024 году

Четверг, 22 октября 2020, 12:25

Глава МИД Грузии объявил о планах подать заявку на членство в ЕС в 2024 году после согласования и координации с европейскими партнерами.

Об этом Давид Залкалиани сказал в среду в эфире грузинской радиостанции "Радио Имеди", сообщает "Европейская правда".

"Мы проделали важную работу, чтобы дойти до момента, когда мы готовы подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Это очень серьезный рабочий процесс, который длился все эти годы", - сказал Залкалиани.

Читайте также
ЕС возмущен слишком поспешным принятием судебной реформы в Грузии

Он отметил, что благодаря успешной имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС, выполнению условий либерализации визового режима, соглашении о свободной торговле, которое дает возможность для модернизации экономики Грузии и гармонизации законодательства, страна подошла к той точке, когда процесс европеизации стал необратимым.

Министр также затронул вопрос сотрудничества в формате Восточного партнерства. По его словам, партнеры единогласно признают, что Грузия является лидером среди участников Восточного партнерства и страной, которая строго выполняет Соглашение об ассоциации.

В конце сентября генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Грузию использовать все возможности для сближения с НАТО и ускорить подготовку к членству. Он назвал Грузию одним из важнейших партнеров НАТО, способствует общей безопасности Альянса.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Грузия Ассоциация с ЕС
powered by lun.ua