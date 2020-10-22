Brexit: Британія з січня заборонить в’їзд громадянам ЄС із судимістю більше року

Багатьом громадянам Європейського Союзу, які мають судимість, буде заборонено в'їзд до Великої Британії з січня 2021 року

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Людей, засуджених до більш ніж року позбавлення волі, не впускатимуть до Британії, як і інших іноземних громадян.

Оскільки Британія перебуває в перехідному періоді на тлі Brexit, громадянину ЄС наразі може бути відмовлено у в’їзді лише в тому випадку, якщо він представляє справжню та серйозну загрозу, і про це є відповідна інформація від національних правоохоронних органів.

Положення, які парламент Британії ухвалить в четвер, встановлюють нові правила щодо закінчення перехідного періоду, які стосуються громадян ЄС та інших громадян, які не є членами ЄС.

Нові правила означають, що з 1 січня будь-якому громадянину ЄС, засудженому щонайменше до року позбавлення волі, буде заборонено в'їзд до Британії.

Також відмовити у в'їзді можуть громадянам ЄС, які вчинили будь-яке кримінальне правопорушення минулого року.

Громадянам ЄС також можуть відмовити, якщо вони будуть засуджені до менш ніж одного року в'язниці, при цьому чиновники переглядають всю їх кримінальну історію та зв'язки з Британією.

Людям, причетним до фіктивного шлюбу, також може бути заборонено в'їзд, а також тим, хто порушує митні правила.

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