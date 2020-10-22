Brexit: Великобритания с января запретит въезд гражданам ЕС с судимостью больше года

Многим гражданам Европейского Союза, имеющим судимость, будет запрещен въезд в Великобританию с января 2021 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ВВС.

Людей, осужденных к более чем году лишения свободы, не будут впускать в Британию, как и других иностранных граждан.

Поскольку Великобритания находится в переходном периоде на фоне Brexit, гражданину ЕС сейчас может быть отказано во въезде только в том случае, если он представляет настоящую и серьезную угрозу и об этом есть соответствующая информация от национальных правоохранительных органов.

Положения, которые парламент Великобритании примет в четверг, устанавливают новые правила окончания переходного периода, касающиеся граждан ЕС и других граждан, которые не являются членами ЕС.

Новые правила означают, что с 1 января любому гражданину ЕС, осужденному минимум до года лишения свободы, будет запрещен въезд в Британию.

Также отказать во въезде могут гражданам ЕС, совершившим любое уголовное преступление в прошлом году.

Гражданам ЕС также могут отказать, если они будут приговорены к менее одного года тюрьмы, при этом чиновники просматривают всю их криминальную историю и связи с Британией.

Людям, причастным к фиктивному браку, также может быть запрещен въезд, а также тем, кто нарушает таможенные правила.

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