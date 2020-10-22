Відень дозволив різдвяні ярмарки попри пандемію

Традиційні різдвяні ярмарки повинні відкритися у Відні в цьому році, незважаючи на пандемію.

Про це повідомляє видання Spiegel, пише "Європейська правда".

Австрійська столиця схвалила роботу 18 ярмарків з 852 кіосками. 13 листопада відкривається різдвяний ярмарок на площі біля Ратуші і різдвяний ярмарок на Штефансплац.

Читайте також Найбільший у світі книжковий ярмарок відбудеться в Німеччині без книжок

Вимога носити маски поширюватиметься на відвідувачів і операторів стендів на всіх різдвяних ярмарках.

Щоб зберегти безпечну дистанцію, ярмаркових прилавків буде на 178 менше, ніж у минулому році.

Для забезпечення вимог повинен бути найнятий додатковий персонал.

Як повідомлялося, Страсбург, одне з найбільших міст Франції, оголосило про скасування традиційного різдвяного ярмарку через епідемію коронавірусу. Про аналогічне рішення вже оголосили Париж та Бордо.

Крім того, найвідоміші різдвяні ярмарки Італії цьогоріч скасовані.

Влада кількох міст Польщі, в тому числі Варшави, оголосила про скасування масових свят на Новий рік через пандемію коронавірусу.