Вена разрешила рождественские ярмарки, несмотря на пандемию

Традиционные рождественские ярмарки должны открыться в Вене в этом году, несмотря на пандемию.

Об этом сообщает издание Spiegel, пишет "Европейская правда".

Австрийская столица приняла работу 18 ярмарок с 852 киосками. 13 ноября открывается рождественская ярмарка на площади у Ратуши и рождественская ярмарка на Штефансплац.

Читайте также Крупнейшая в мире книжная ярмарка пройдет в Германии без книг

Требование носить маски распространяется на посетителей и операторов стендов на всех рождественских ярмарках.

Чтобы сохранить безопасную дистанцию, ярмарочных прилавков будет на 178 меньше, чем в прошлом году.

Для обеспечения требований должен быть нанят дополнительный персонал.

Как сообщалось, Страсбург, один из крупнейших городов Франции, объявил об отмене традиционного рождественской ярмарки из-за эпидемии коронавируса. Об аналогичном решении уже объявили Париж и Бордо.

Кроме того, известные рождественские ярмарки Италии в этом году отменены.

Власти нескольких городов Польши, в том числе Варшавы, объявила об отмене массовых праздников на Новый год из-за пандемии коронавируса.