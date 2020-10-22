Вена разрешила рождественские ярмарки, несмотря на пандемию
Традиционные рождественские ярмарки должны открыться в Вене в этом году, несмотря на пандемию.
Об этом сообщает издание Spiegel, пишет "Европейская правда".
Австрийская столица приняла работу 18 ярмарок с 852 киосками. 13 ноября открывается рождественская ярмарка на площади у Ратуши и рождественская ярмарка на Штефансплац.
Требование носить маски распространяется на посетителей и операторов стендов на всех рождественских ярмарках.
Чтобы сохранить безопасную дистанцию, ярмарочных прилавков будет на 178 меньше, чем в прошлом году.
Для обеспечения требований должен быть нанят дополнительный персонал.
Как сообщалось, Страсбург, один из крупнейших городов Франции, объявил об отмене традиционного рождественской ярмарки из-за эпидемии коронавируса. Об аналогичном решении уже объявили Париж и Бордо.
Кроме того, известные рождественские ярмарки Италии в этом году отменены.
Власти нескольких городов Польши, в том числе Варшавы, объявила об отмене массовых праздников на Новый год из-за пандемии коронавируса.