Найбільший у світі книжковий ярмарок відбудеться в Німеччині без книжок 

Дирекція Франкфуртського книжкового ярмарку, який є найбільшим у світі, вирішила, що через пандемію коронавірусу цього року у павільйонах книжок не виставлятимуть.

Про це йдеться у публікації Deutsche Welle, повідомляє "Європейська правда".

Це вперше за понад сім десятиліть Франкфуртський міжнародний книжковий ярмарок, який приймає щороку понад сім тисяч видавництв, літературних агентств, медійних компаній, книготорговельних об'єднань, вирішив не виставляти книжки на стендах.

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Павільйони ярмарку залишаться закритими, за винятком того, де розташована студія першого каналу німецького телебачення.

Водночас прямі трансляції авторських презентацій і телевізійні інтерв'ю з письменниками відбудуться навіть із глядачами, хоча їхня кількість буде обмежена.

Причиною рішення стала пандемічна ситуація у Німеччині та світі, яка залишається серйозною. Ще наприкінці травня генеральний директор книжкового ярмарку Юрґен Боос говорив, що ярмарок відбудеться у звичному форматі. Водночас він визнавав, що кількість експонатів очікується невеликою.

Але через ситуацію з коронавірусом багато видавництв, зокрема, і німецьких, оголосили, що не приїдуть на ярмарок.

Крім того, дотриматися всіх запобіжних заходів на величезній території Франкфуртського ярмарку, яку відвідували зазвичай близько третини мільйона гостей, неможливо.

Попри пандемію ярмарок відбудеться з 14 по 18 жовтня. У самому Франкфурті-на-Майні та інших містах Німеччини пройдуть невеликі презентації, зустрічі з письменниками, конференції. Загалом їх заплановано близько сотні.