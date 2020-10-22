Еврокомиссия отправляет в Чехию партию аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Европейская комиссия отправляет в Чехию партию аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне быстрого распространения коронавируса в стране.
Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
"Чехия переживает не лучшие времена. Число случаев коронавируса растет. Больницам необходимо медицинское оборудование. Я позвонила Андрею Бабишу (премьер Чехии, - ред.), чтобы сообщить ему, что мы отправляем первую партию из 30 аппаратов ИВЛ из нашего резерва", - сказала фон дер Ляйен.
Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 22, 2020
I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ
Она добавила, что медицинское оборудование предоставляется через европейский механизм защиты. Также Еврокомиссия находится в контакте с другими странами, которые могли бы помочь Чехии с аппаратами ИВЛ.
По количеству заражений на душу населения Чехия занимает первое место в Европе. За последние сутки в стране зарегистрировали почти 15 000 новых заражений коронавирусом.
В связи с ухудшением ситуации вчера правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижения.
Перед этим еще 12 октября Чехия снова закрыла школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек.