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Еврокомиссия отправляет в Чехию партию аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

Четверг, 22 октября 2020, 15:14

Европейская комиссия отправляет в Чехию партию аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне быстрого распространения коронавируса в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Чехия переживает не лучшие времена. Число случаев коронавируса растет. Больницам необходимо медицинское оборудование. Я позвонила Андрею Бабишу (премьер Чехии, - ред.), чтобы сообщить ему, что мы отправляем первую партию из 30 аппаратов ИВЛ из нашего резерва", - сказала фон дер Ляйен.

Она добавила, что медицинское оборудование предоставляется через европейский механизм защиты. Также Еврокомиссия находится в контакте с другими странами, которые могли бы помочь Чехии с аппаратами ИВЛ.

По количеству заражений на душу населения Чехия занимает первое место в Европе. За последние сутки в стране зарегистрировали почти 15 000 новых заражений коронавирусом.

В связи с ухудшением ситуации вчера правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижения.

Перед этим еще 12 октября Чехия снова закрыла школы, рестораны и бары и ограничила собрание до 6 человек.

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