Еврокомиссия отправляет в Чехию партию аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

Европейская комиссия отправляет в Чехию партию аппаратов искусственной вентиляции легких на фоне быстрого распространения коронавируса в стране.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении президента ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

"Чехия переживает не лучшие времена. Число случаев коронавируса растет. Больницам необходимо медицинское оборудование. Я позвонила Андрею Бабишу (премьер Чехии, - ред.), чтобы сообщить ему, что мы отправляем первую партию из 30 аппаратов ИВЛ из нашего резерва", - сказала фон дер Ляйен.

Czechia is going through hard times. The number of coronavirus cases is rising. Hospitals need medical equipment. The EU is here to help.

I called @AndrejBabis to tell him we are dispatching rapidly a 1st set of 30 ventilators from our RescEU reserve. More support will come. pic.twitter.com/gsZu7Ij8gJ