НАТО оголосив про створення космічного центру на авіабазі Рамштайн

Міністри оборони країн НАТО схвалили рішення створити новий космічний командний центр у Німеччині на авіабазі Рамштайн.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив генсек НАТО Єнс Столтенберг на пресконференції після першого дня міністерської зустрічі



"Минулого року ми оголосили космос оперативною сферою діяльності НАТО. І сьогодні ми зробили ще один важливий крок. Міністри домовились про створення нового космічного центру НАТО при Повітряному командуванні союзників у Рамштайні, Німеччина", - сказав Столтенберг.

За його словами, центр допоможе координувати космічну діяльність союзників, підтримуватиме місії та операції НАТО з космосу, в тому числі за допомогою засобів зв'язку та супутникових зображень і захищатиме космічні системи союзників шляхом обміну інформацією про потенційні загрози.

"Навігація, мобільні телефони, військові комунікації та інші активності на Землі залежать від можливостей в космосі. Тому нам потрібно забезпечити надійну систему в космосі. Тому нас турбує розвиток Росії і Китаю. Вони можуть засліпити супутники, що може зашкодити цивільним і військовим зв'язкам. Для цього ми створюємо новий центр НАТО, щоб забезпечити координацію між союзниками", - сказав Столтенберг.

База ВПС США Рамштайн є найбільшою повітряною базою США у Європі. Тут розташоване Командування Американських Повітряних Сил у Європі та Союзне Повітряне командування НАТО.

Зазначимо, що близько половини з приблизно 2000 супутників, які зараз обертаються навколо Землі, належать країнам НАТО.