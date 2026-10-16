Прем’єр Латвії: у Зеленського зараз є лише один союзник – Європа

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс вважає, що президент Володимир Зеленський наразі має лише одного союзника – Європу.

Про це він сказав у інтерв’ю Bloomberg, пише "Європейська правда".

"Ми бачимо, що у Зеленського зараз є лише один союзник – це, власне, європейці", – сказав він.

Водночас Кулбергс застеріг, що значна частина нинішньої напруженості у відносинах з США зумовлена внутрішніми американськими проблемами в особливий період, який, за його словами, не можна розглядати як загальний показник стану відносин.

"Ми також маємо розуміти, що Сполучені Штати зараз наближаються до проміжних виборів. Настала пора виборів. Це зовсім інша атмосфера", – сказав латвійський прем’єр.

Варто зауважити, що президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський "не та людина", з якою Штатам варто мати справу, оскільки він нібито не хоче домовлятися про завершення війни.

Його коментарі стали продовженням серії критики на адресу Зеленського, зокрема про те, що "Україні час обрати нового лідера".

Після нещодавніх коментарів Трампа Зеленський заявив про готовність організувати президентські вибори в Україні, якщо кремлівський правитель Владімір Путін погодиться на 60-денне припинення вогню.

Також днями Зеленський висловив жаль, що "Україна втрачає сильного партнера".