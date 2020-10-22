НАТО объявил о создании космического центра на авиабазе Рамштайн

Министры обороны стран НАТО приняли решение создать новый космический командный центр в Германии на авиабазе Рамштайн.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после первого дня министерской встречи

"В прошлом году мы объявили космос оперативной сферой деятельности НАТО. И сегодня мы сделали еще один важный шаг. Министры договорились о создании нового космического центра НАТО при Воздушном командовании союзников в Рамштайн, Германия", - сказал Столтенберг.

По его словам, центр поможет координировать космическую деятельность союзников, поддерживать миссии и операции НАТО из космоса, в том числе с помощью средств связи и спутниковых изображений и защищать космические системы союзников путем обмена информацией о потенциальных угрозах.

"Навигация, мобильные телефоны, военные коммуникации и другие активности на Земле зависят от возможностей в космосе. Поэтому нам нужно обеспечить надежную систему в космосе. Поэтому нас беспокоит развитие России и Китая. Они могут ослепить спутники, что может повредить гражданским и военным связям. Для этого мы создаем новый центр НАТО, чтобы обеспечить координацию между союзниками", - сказал Столтенберг.

База ВВС США Рамштайн является крупнейшей воздушной базой США в Европе. Здесь расположено Командование Американских Воздушных Сил в Европе и Союзное Воздушное командование НАТО.

Отметим, что около половины из примерно 2000 спутников, которые сейчас вращаются вокруг Земли, принадлежат странам НАТО.