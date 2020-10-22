ЄС виключив Грузію та Канаду з безпечного списку країн

Рада Європейського союзу переглянула список третіх країн, щодо яких слід зняти обмеження на подорожі, виключивши з нього три країни.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідне рішення розміщене на сайті Ради.

Євросоюз виключив зі списку безпечних країн Грузію, Канаду і Туніс. Це пов'язано з погіршенням епідеміологічної ситуації в цих країнах.

До оновленого списку третіх країн, з яких мандрівники можуть в’їжджати до держав ЄС без обмежень, тепер входять Австралія, Китай, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд та Уругвай.

Також країнам ЄС рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності.

Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні розглядатися як мешканці ЄС в рамках цих рекомендацій.

Критерії визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження на подорожі, охоплюють, зокрема, епідеміологічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування.

Список є лише рекомендацією. Деякі країни, наприклад Франція, не вводять ніяких обмежень для відвідувачів з країн з безпечного списку. Німеччина скоротила список, в той час як Італія вимагає періоду самоізоляції і щоб мандрівники добиралися до місця призначення на особистому автомобілі.

Україна і надалі лишається у переліку країн, з яких в’їзд у ЄС дозволений лише в окремих випадках.