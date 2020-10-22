ЕС исключил Грузию и Канаду из безопасного списка стран

Совет Европейского союза пересмотрел список третьих стран, для которых следует снять ограничения на путешествия, исключив из него три страны.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее решение размещено на сайте Совета.

Евросоюз исключил из списка безопасных стран Грузию, Канаду и Тунис. Это связано с ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.

В обновленный список третьих стран, из которых путешественники могут въезжать в страны ЕС без ограничений, теперь входят Австралия, Китай, Япония, Новая Зеландия, Руанда, Сингапур, Южная Корея, Таиланд и Уругвай.

Также странам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС в рамках этих рекомендаций.

Критерии определения третьих стран, в отношении которых следует отменить текущее ограничение на путешествия, охватывают, в частности, эпидемиологическую ситуацию и меры сдерживания, включая физическое дистанцирование, а также экономические и социальные соображения.

Список является лишь рекомендацией. Некоторые страны, например Франция, не вводят никаких ограничений для посетителей из стран безопасного списка. Германия сократила список, в то время как Италия требует периода самоизоляции и чтобы путешественники добирались до места назначения на личном автомобиле.

Украина остается в списке стран, из которых въезд в ЕС разрешен только в отдельных случаях.