Чеський "Велюр": міністра впіймали на відвідинах "закритого" ресторану і без маски

У Чехії лунають заклики до відставки міністра охорони здоров’я Романа Примули після того, як ЗМІ впіймали його на відвідинах ресторану - при тому, що всі заклади в країні згідно з карантинними обмеженнями мали зачинитися.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє IDNES.

Репортери Blesk зафіксували, як Роман Примула відвідав один з ресторанів Праги. Він приїхав туди близько 10 години вечора у середу, 21 жовтня.

Повідомляється, що крім нього там також були інші представники політичної еліти, зокрема, голова фракції прем’єрської партії ANO Ярослав Фалтинек.

Міністр вийшов із закладу близько 23:30. При цьому ані заходячи у ресторан, ані виходячи з нього, він не одягнув маску.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula nejspíš káže Čechům vodu a sám pije víno ‼️ Jak dodržuje pravidla o nošení roušky... Опубліковано Blesk.cz Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Фалтинек поїхав на годину пізніше, але після того ще раз повернувся та затримався поспілкуватися із власником ресторану - також без масок.

При цьому, на офіційному сайті ресторану зазначено, що він зачинений через коронавірусні обмеження.

В опозиції заявляють, що міністр після таких новин повинен піти у відставку.

Роман Примула ще не давав коментарів ЗМІ.

Того дня, коли міністр вирушив у ресторан, уряд Чехії оголосив про повернення жорсткого карантину - закриття магазинів, що не продають товари першої необхідності, та обмеження пересування. Школи, ресторани й бари вимушені були закритися ще з 12 жовтня.

Вчора в країні зареєстрували рекордні 15 тисяч заражень коронавірусом, при тому, що населення Чехії - близько 10,7 млн.