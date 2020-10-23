Чешский "Велюр": министра поймали на посещении "закрытого" ресторана и без маски

В Чехии звучат призывы к отставке министра здравоохранения Романа Примулы после того, как СМИ поймали его на посещении ресторана - при том, что все заведения в стране согласно карантинным ограничениям должны были закрыться.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает IDNES.

Репортеры Blesk зафиксировали, как Роман Примула посетил один из ресторанов Праги. Он приехал туда около 10:00 вечера в среду, 21 октября.

Сообщается, что кроме него там также были другие представители политической элиты, в частности, председатель фракции премьерской партии ANO Ярослав Фалтинек.

Министр вышел из заведения около 23:30. При этом ни заходя в ресторан, ни выходя из него, он не надел маску.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula nejspíš káže Čechům vodu a sám pije víno ‼️ Jak dodržuje pravidla o nošení roušky... Опубліковано Blesk.cz Четвер, 22 жовтня 2020 р.

Фалтинек уехал на час позже, но после этого еще раз вернулся и задержался пообщаться с владельцем ресторана - также без масок.

При этом на официальном сайте ресторана указано, что он закрыт из-за коронавирусных ограничений.

В оппозиции заявляют, что министр после таких новостей должен уйти в отставку.

Роман Примула еще не давал комментариев СМИ.

В тот день, когда министр отправился в ресторан, правительство Чехии объявило о возвращении строгого карантина - закрытии магазинов, где не продают товары первой необходимости, и ограничении передвижений. Школы, рестораны и бары вынуждены были закрыться еще с 12 октября.

Вчера в стране зарегистрировали рекордные 15 000 заражений коронавирусом, при том, что население Чехии - около 10,7 млн человек.