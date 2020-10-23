У Мюнхені попри спротив єврейської громади на аукціоні продали нотатки Гітлера

Рукописні нотатки нацистського диктатора Адольфа Гітлера були продані на аукціоні в Мюнхені в п'ятницю, незважаючи на побоювання єврейських угруповань, що вони можуть заохочувати неонацистів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.

Аукціонний дім Hermann Historica виступив на захист продажу рукописів, датованих роками до початку Другої світової війни, заявивши, що вони мають історичне значення і повинні зберігатися в музеях.

Всі документи були продані анонімним учасникам торгів за ціною, значно вищою за стартову.

Дев'ятисторінковий рукопис Гітлера з викладом його промови перед новими військовими офіцерами в Берліні в 1939 році, приблизно за вісім місяців до початку Другої світової війни, коштував 34 000 євро. Стартова ціна рукопису була 6 тисяч євро.

Раніше глава "Європейської єврейської асоціації" Менахем Марголін назвав розпродаж речей Гітлера на аукціоні в Мюнхені "безвідповідальною" акцією, яка "допомагає узаконити ентузіастів Гітлера".

У Німеччині систематично проводиться розпродаж речей Гітлера. Наприклад, в 2019 році капелюх нацистського вождя був проданий за 50 тис. євро, в 2014 році одну з його картин продали за 100 тис. євро.