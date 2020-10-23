В Мюнхене несмотря на сопротивление еврейской общины на аукционе продали заметки Гитлера

Рукописные заметки нацистского диктатора Адольфа Гитлера были проданы на аукционе в Мюнхене в пятницу, несмотря на опасения еврейской общины, что они могут поощрять неонацистов.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AP.

Аукционный дом Hermann Historica выступил в защиту продажи рукописей, датированных годами до начала Второй мировой войны, заявив, что они имеют историческое значение и должны храниться в музеях.

Все документы были проданы анонимным участникам торгов по цене, значительно выше стартовой.

Девятистраничная рукопись Гитлера с изложением его речи перед новыми военными офицерами в Берлине в 1939 году, примерно за восемь месяцев до начала Второй мировой войны, стоила 34 000 евро. Стартовая цена рукописи была 6000 евро.

Ранее глава "Европейской еврейской ассоциации" Менахем Марголин назвал продажу вещей Гитлера на аукционе в Мюнхене "безответственной" акцией, которая "помогает узаконить энтузиастов Гитлера".

В Германии систематически проводится распродажа вещей Гитлера. Например, в 2019 году шляпа нацистского вождя была продана за 50 тыс. евро, в 2014 году одну из его картин продали за 100 тыс. евро.