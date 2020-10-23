Міжнародні партнери похвалили Україну за закон про розвідку

В ЄС, НАТО і США привітали нещодавнє прийняття в Україні закону "Про розвідку".

Про це повідомляє "Європейська правда".

Зокрема, в Консультативній місії ЄС заявили, що прийняття закону створює правову базу для ефективного парламентського нагляду за розвідувальними органами та спецслужбами України.

"Це - важливий крок на шляху до забезпечення більшої підзвітності та прозорості в роботі цих відомств, що є наріжним каменем цивільного та демократичного управляння цим сектором, а також відповідає європейським та євроатлантичним нормам і принципам" - йдеться у повідомленні КМЄС у Facebook.

В свою чергу в НАТО заявили, що ухвалення закону є важливим кроком до більшої прозорості в роботі спецслужб у відповідності до європейських і євроатлантичних норм і принципів.

Ухвалення закону привітали і в посольстві США в Україні.

У диппредставництві кажуть, що цей закон є важливим кроком на шляху євроатлантичної інтеграції.

"Ефективний парламентський нагляд за розвідувальними органами є надзвичайно важливим для забезпечення їхньої підзвітності та сприяння демократичному управлінню" - наголосили в посольстві США.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про розвідку", який Верховна рада ухвалила 17 вересня 2020 року.

Закон про розвідку є одним з проєктів, необхідних для євроатлантичної інтеграції України.

Його розробили з урахуванням досвіду регулювання діяльності розвідувальних органів у країнах ЄС та НАТО.