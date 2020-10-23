Международные партнеры похвалили Украину за закон о разведке

В ЕС и США приветствовали недавнее принятие в Украине закона "о разведке".

Об этом сообщает "Европейская правда".

В частности, в Консультативной миссии ЕС заявили, что принятие закона создает правовую базу для эффективного парламентского надзора за разведывательными органами и спецслужбами Украины.

"Это - важный шаг на пути к обеспечению большей подотчетности и прозрачности в работе этих ведомств, что является краеугольным камнем гражданского и демократического управления этим сектором, а также соответствует европейским и евроатлантическим нормам и принципам", - говорится в сообщении КМЕС в Facebook.

Принятие закона приветствовали и в посольстве США в Украине.

В диппредставительстве говорят, что этот закон является важным шагом на пути евроатлантической интеграции.

"Эффективный парламентский надзор за разведывательными органами является чрезвычайно важным для обеспечения их подотчетности и содействия демократическому управлению" - отметили в посольстве США.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке", который Верховная рада приняла 17 сентября 2020 года.

Закон о разведке является одним из проектов, необходимых для евроатлантической интеграции Украины.

Его разработали с учетом опыта регулирования деятельности разведывательных органов в странах ЕС и НАТО.