Число жертв коронавируса в Германии превысило 10 тысяч

В Германии в течение суток зарегистрировано 49 новых летальных случаев от COVID-19, таким образом общее количество умерших, в которых подтвердили инфицирование, превысило 10 тысяч человек.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

В целом местные управления здравоохранения сообщили о 14714 новых случаев инфицирования коронавирусом за сутки, что является новым рекордным показателем в стране.

В то же время в Институте Роберта Коха обратили внимание, что в данных, обнародованных 24 октября, может содержаться и определенное число случаев, зафиксированных днем ранее. В результате сбоев в работе серверов 22 октября в течение трех часов данные из некоторых управлений здравоохранения не поступали. Поэтому, вероятно, информация о новых случаях от этих управлений, которая должна была войти в статистику, обнародованную 23 октября, учтена сейчас.

О предыдущий рекордный показатель суточных новых заражений в Германии Институт Роберта Коха сообщал именно 22 октября - 11287. Накануне этот показатель был несколько ниже - 11242 новые случаи.

В конце марта - начале апреля в ФРГ фиксировали наибольшее, не считая последние недели, количество заражений за период пандемии. Впрочем, в то время делали значительно меньше тестов на коронавирус, а потому данные за те месяцы можно лишь частично сравнивать с текущими. Со временем количество тестирований в стране выросло, с середины августа оно колебалось между 1,1 миллиона и 1,2 миллиона в неделю.