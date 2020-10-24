У Софії на два тижні закриють нічні клуби і дискотеки

Столиця Болгарії Софія, де проживає близько 2 мільйонів людей, на два тижні закриє нічні клуби та дискотеки з метою стримування сплеску коронавірусних інфекцій.

Про це заявила в суботу мер Софії Йорданка Фандакова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Фандакова також закликала софійські університети перейти на онлайн-освіту і закликала підприємства перевести на дистанційну роботу якомога більшу кількість співробітників.

"Ситуація в Софії стає все більш тривожною. Ми спостерігаємо нове зростання числа інфекцій і людей, які потребують стаціонарного лікування. Це напружує лікарні", - сказала вона.

У Болгарії, як і в багатьох інших країнах Європейського Союзу, за останні три тижні спостерігається різке зростання числа нових випадків інфікування. У суботу в країні з населенням 7 мільйонів осіб було зареєстровано 1589 нових випадків зараження, в результаті чого загальна кількість інфікованих досягла 36 519.

Тільки в Софії було зареєстровано 584 нових випадки захворювання.

Невеликі провінційні міста з великою кількістю інфекцій, такі як Пернік, розташований в 36 км на захід від Софії, а також Сливен на південному заході і Шумен на північному сході, також вирішили закрити нічні клуби на два тижні.

Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов разом з трьома міністрами перебувають на самоізоляції з п'ятниці після того, як заступник міністра, з яким вони контактували, отримав позитивний результат на вірус.