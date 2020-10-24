В Софии на две недели закроют ночные клубы и дискотеки

Столица Болгарии София, где проживает около 2 миллионов человек, на две недели закроет ночные клубы и дискотеки с целью сдерживания всплеска коронавирусных инфекций.

Об этом заявила в субботу мэр Софии Йорданка Фандакова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Фандакова также призвала софийские университеты перейти на онлайн-образовании и призвала предприятия перевести на дистанционную работу как можно большее количество сотрудников.

"Ситуация в Софии становится все более тревожной. Мы наблюдаем новый рост числа инфекций и людей, нуждающихся в стационарном лечении. Это напрягает больницы", - сказала она.

В Болгарии, как и во многих других странах Европейского Союза, за последние три недели наблюдается резкий рост числа новых случаев инфицирования. В субботу в стране с населением 7 миллионов человек было зарегистрировано 1589 новых случаев заражения, в результате чего общее количество инфицированных достигло 36 519.

Только в Софии было зарегистрировано 584 новых случая заболевания.

Небольшие провинциальные города с большим количеством инфекций, такие как Перник, расположен в 36 км на запад от Софии, а также Сливен на юго-западе и Шумен на северо-востоке, также решили закрыть ночные клубы на две недели.

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов вместе с тремя министрами находятся на самоизоляции с пятницы после того, как замминистра, с которым они контактировали, получил положительный результат на вирус.