У Ла-Манші британський спецназ штурмував захоплений танкер

Підрозділ військово-морського спецназу Великої Британії штурмував нафтовий танкер в протоці Ла-Манш через захоплення корабля.

Про це повідомляє "Європейська правда з посиланням на ВВС.

Операція пройшла в неділю ввечері на борту зареєстрованого в Ліберії корабля Nave Andromeda, що належить грецькій компанії.

За попередніми даними, сім безквиткових пасажирів стали проявляти агресію, після чого екіпаж подав сигнал лиха.

Міністр оборони Бен Уоллес і міністр внутрішніх справ Пріті Патель дозволили збройним силам піднятися на борт корабля "для захисту життя і забезпечення безпеки корабля, який, імовірно, був захоплений", - заявило Міністерство оборони.

"Збройні сили встановили контроль над кораблем, і сім осіб були затримані", - сказали в міністерстві.

За неофіційними даними, вся операція зайняла дев'ять хвилин. Всі 22 члени екіпажу, замкнені в одному з приміщень корабля, в безпеці.

"Сім безквиткових пасажирів - імовірно нігерійці, які шукають притулку у Британії - були затримані і передані поліції Гемпшира", - повідомило ВВС.

Відомо, що танкер покинув Лагос в Нігерії 5 жовтня і прямував на нафтопереробний завод близько Саутгемптона.

Коли він наблизився до місця призначення на схід від острова Уайт в неділю вранці, було повідомлено, що сім безквиткових пасажирів на борту вдалися до насильства.

Юристи власників судна - грецької судноплавної компанії Navios - заявили, що екіпаж вже деякий час знав про безквиткових пасажирів на борту.

Побоювання за життя екіпажу виникли в 10:04 за Гринвічем, коли судно знаходилося в шести милях від берега, повідомила поліція. Навколо судна була створена закрита зона у три милі.

У грудні 2018 року четверо безквиткових пасажирів з Нігерії та Ліберії були затримані після нападу на контейнеровоз в гирлі Темзи.