В Ла-Манше британский спецназ штурмовал захваченный танкер

Подразделение военно-морского спецназа Великобритании штурмовало нефтяной танкер в проливе Ла-Манш из-за предполагаемого угона.

Об этом сообщает "Европейская правда со ссылкой на ВВС.

Операция прошла в воскресенье вечером на борту зарегистрированного в Либерии корабля Nave Andromeda, управляемого греческой компанией.

По предварительным данным, семь безбилетных пассажиров стали проявлять агрессию, после чего экипаж подал сигнал бедствия.

Министр обороны Бен Уоллес и министр внутренних дел Прити Патель разрешили вооруженным силам подняться на борт корабля "для защиты жизни и обеспечения безопасности корабля, который предположительно был захвачен", - заявило министерство обороны.

"Вооруженные силы установили контроль над кораблем, и семь человек были задержаны", - сказали в министерстве.

По неофициальным данным, вся операция заняла девять минут. Все 22 члена экипажа, запертые в одном из помещений корабля, в безопасности.

"Семь безбилетных пассажиров - предположительно нигерийцы, ищущие убежища в Великобритании - были задержаны и переданы полиции Хэмпшира", - сообщило ВВС.

Известно, что танкер покинул Лагос в Нигерии 5 октября и направлялся на нефтеперерабатывающий завод около Саутгемптона.

Когда он приблизился к месту назначения к востоку от острова Уайт в воскресенье утром, было сообщено, что семь безбилетных пассажиров на борту прибегли к насилию.

Юристы владельцев судна - греческой судоходной компании Navios - заявили, что экипаж уже некоторое время знал о безбилетных пассажирах на борту.

Опасения за жизнь экипажа возникли в 10:04 по Гринвичу, когда судно находилось в шести милях от берега, сообщила полиция. Вокруг судна была создана трехмильная закрытая зона.

В декабре 2018 года четверо безбилетных пассажиров из Нигерии и Либерии были задержаны после нападения на контейнеровоз в устье Темзы.