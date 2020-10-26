У Франції вважають, що реальна кількість випадків коронавірусу становить 100 тисяч на добу

У Франції реальна кількість випадків коронавірусу може бути до 100 000 на день - удвічі більше, ніж останній офіційний показник.

Про це сказав професор Жан-Франсуа Дельфрессі, який очолює наукову раду уряду з питань пандемії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Дельфрессі вказав на "дуже складну або навіть критичну ситуацію", визнавши, що був "здивований тим, що відбувалося протягом 15 днів". "Ця друга хвиля напевно буде сильнішою за першу", - попередив він.

"Ймовірно, зараз понад 50 000 випадків в день. За оцінкою Вченої ради, на день у нас буває близько 100 000 випадків. Разом з діагностованими випадками, випадками, які не діагностуються, безсимптомними випадками ... Ми знаходимося біля цієї цифри. У нас є вірус, який дуже швидко поширюється", - додав він.

Президент Вченої ради також заявив про "можливості переходу до більш масштабного комендантського часу, як за графіком, так і за обсягом, і що він може бути введений в вихідні дні".

"Чим швидше ми приймемо заходи, тим ефективніше буде рівень цих заходів", - сказав він.

Нагадаємо, французька влада запровадила нічну комендантську годину у 54 департаментах країни через погіршення епідеміологічної ситуації.