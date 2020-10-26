Во Франции считают, что реальное число случаев коронавируса - 100 000 в сутки

Во Франции реальное количество случаев коронавируса может быть до 100 000 в день - вдвое больше, чем последний официальный показатель.

Об этом сказал профессор Жан-Франсуа Дельфресси, который возглавляет научный совет правительства по вопросам пандемии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Дельфресси отметил "очень сложную или даже критическую ситуацию", признав, что был "удивлен тем, что происходило в течение 15 дней". "Это вторая волна наверняка будет сильнее первой", - предупредил он.

"Вероятно, сейчас более 50 000 случаев в день. По оценке Ученого совета, в день у нас бывает около 100 000 случаев. Вместе с диагностированными случаями, случаями, которые не диагностируются, бессимптомными случаями... Мы находимся около этой цифры. У нас есть вирус, который очень быстро распространяется ", - добавил он.

Президент Ученого совета также заявил о "возможности перехода к более масштабному комендантского часа, как по графику, так и по объему, и он может быть введен в выходные дни".

"Чем быстрее мы примем меры, тем эффективнее будет уровень этих мер", - сказал он.

Напомним, французские власти ввели ночной комендантский час в 54 департаментах страны из-за ухудшения эпидемической ситуации.