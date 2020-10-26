Канцлер Австрії пригрозив новим локдауном, якщо зростання заражень не сповільниться

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що країна буде змушена повернутися до жорсткого карантину, якщо існуючі обмеження не допоможуть сповільнити зростання кількості заражень коронавірусом.

Як повідомляє dpa, про це він заявив 26 жовтня, пише "Європейська правда".

Канцлер зазначив, що головним критерієм для запровадження нового локдауну є навантаження на лікарні для хворих на коронавірус. Така можливість передбачена і законодавством.

Читайте також Австрія випустила марку на згадку про коронавірус – на туалетному папері

"Жодна країна у світі не може допустити, щоб реанімації були переповненими", - додав Себастьян Курц.

З неділі, 25 жовтня, в Австрії набуло чинності нове посилення карантину, зокрема, про обмеження зібрань до шести осіб. Водночас роботу ресторанів та масові заходи ще не заборонили, хоча й встановили низку вимог.

Протягом останніх кількох днів в країні з населенням близько 8,8 млн осіб майже щоденно реєстрували рекордні показники заражень. Найвищий - 3614 за добу - зафіксували 24 жовтня.