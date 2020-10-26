Канцлер Австрии пригрозил новым локдауном, если рост заражений не замедлится

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что страна будет вынуждена вернуться к строгому карантину, если существующие ограничения не помогут замедлить рост числа заражений коронавирусом.

Как сообщает dpa, об этом он заявил 26 октября, пишет "Европейская правда".

Канцлер отметил, что главным критерием для введения нового локдауна является нагрузка на больницы. Такая возможность предусмотрена и законодательством.

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"Ни одна страна в мире не может допустить, чтобы реанимации были переполнены", - добавил Курц.

С воскресенья, 25 октября, в Австрии вступило в силу новое усиление карантина, в частности, об ограничении собраний до шести человек. В то же время работу ресторанов и массовые мероприятия еще не запретили, хотя и установили ряд требований.

В течение последних нескольких дней в стране с населением около 8,8 млн человек почти ежедневно регистрировали рекордные показатели заражений. Самый высокий - 3614 в сутки - зафиксировали 24 октября.