Мешканцям Каталонії можуть заборонити виходити з дому у вихідні

Уряд Каталонії розглядає можливість запровадження карантину вихідного дня, в результаті якого всім громадянам буде заборонено виходити з дому у вихідні.

Про це заявила речниця уряду Каталонії Мерітель Будо, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на La Vanguardia.

"Такий варіант розглядається. Вікенд – це період, коли соціальних взаємодій найбільше. А дані (про зараження" дуже погані" - сказала вона.

Будо назвала недостатнім указ іспанського уряду щодо надзвичайного стану, розкритикувавши його за те, що він обмежує рішення, які можуть бути прийняті в Каталонії.

Глава служби профілактичної медицини та епідеміології лікарні Валь д'Еброн Магда Кампінс вважає, що карантин у вихідні дні може бути "ефективним заходом".

"Я не виключаю того, що це доведеться зробити", - сказала вона. Кампінс пояснила, що до кінця тижня має бути видно, чи мали позитивний ефект прийняті більше тижня тому заходи, зокрема, закриття ресторанів. Якщо при нинішніх заходах не відбудеться серйозних змін у тенденціях, то "будуть потрібні більш радикальні заходи", вважає лікарка.

Загалом же в уряді Каталонії хочуть уникнути тотального карантину, який був запроваджений у березні.

"Ми повинні уникати березневого карантину, якщо він не буде суворо необхідним і єдиним варіантом, який ми можемо застосувати. Тому ми повинні вивчити різні сценарії ", - додав Мерітель Будо, зазначивши, що карантин вихідного дня можу бути таким варіантом.