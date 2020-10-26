Жителям Каталонии могут запретить выходить из дома в выходные

Правительство Каталонии рассматривает возможность введения карантина выходного дня, в результате которого всем гражданам будет запрещено выходить из дома в выходные.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства Каталонии Меритель Будо, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на La Vanguardia.

"Такой вариант рассматривается. Уикенд - это период, когда социальных взаимодействий больше всего. А данные (о заражении) очень плохие", - сказала она.

Будо назвала недостаточным указ испанского правительства по чрезвычайного положения, раскритиковав его за то, что он ограничивает решения, которые могут быть приняты в Каталонии.

Глава службы профилактической медицины и эпидемиологии больницы Валь д'Эброн Магда Кампинса считает, что карантин в выходные дни может быть "эффективной мерой".

"Я не исключаю того, что это придется сделать", - сказала она. Кампинса пояснила, что до конца недели должно быть видно, имели положительный эффект приняты более недели назад меры, в частности, закрытие ресторанов. Если при нынешних мероприятиях не произойдет серьезных изменений в тенденциях, то "потребуются более радикальные меры", считает врач.

Всего же в правительстве Каталонии хотят избежать тотального карантина, который был введен в марте.

"Мы должны избегать мартовского карантина, если он не будет строго необходимым и единственным вариантом, который мы можем применить. Поэтому мы должны изучить различные сценарии", - добавила Будо, отметив, что карантин выходного дня могу быть таким вариантом.