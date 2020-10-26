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У Парижі затримали чоловіка, який хотів винести з Лувру скульптуру, "щоб повернути Африці вкрадене"

Понеділок, 26 жовтня 2020, 15:51

У Парижі затримали молодого чоловіка за спробу крадіжки з музею Лувру скульптури, яку він мотивував прагненням "повернути Африці вкрадене у неї".

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Інцидент стався ще минулого тижня, 22 жовтня, але не одразу привернув увагу ЗМІ.

Молодий чоловік зняв свої дії на відео, у якому пояснює, що прийшов "забрати назад те, що було вкрадено у Африки", перераховуючи кривди, завдані європейськими колонізаторами.

Скульптура, яку спробував винести молодик, датована XVIII сторіччям та експонується у Павільйоні Сесій (Pavillon des Sessions), де розміщені експонати з Африки, Азії, Океанії та Америк, і входить до колекцій музею на набережній Бранлі, що присвячений культурі цих регіонів. 

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"Співробітники змогли запобігти викраденню та завданню пам’ятці будь-якої шкоди", - повідомляє музей. 

BFMTV зазначає, що лиш декілька днів тому суд засудив до 1000 євро штрафу конголезького активіста Емері Мвазулу Діябанзі, який у липні цього року спробував викрасти з музею поховальну урну, привезену з Чаду - також мотивуючи свої дії тим, що це вкрадена культурна спадщина Африки.

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