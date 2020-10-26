В Париже задержали мужчину, который хотел вынести из Лувра скульптуру, "чтобы вернуть Африке украденное"

В Париже задержали молодого человека за попытку кражи из музея Лувра скульптуры, которую он мотивировал стремлением "вернуть Африке украденное у нее".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Инцидент произошел еще на прошлой неделе, 22 октября, но не сразу привлек внимание СМИ.

Молодой человек снял свои действия на видео, в котором объясняет, что пришел "забрать обратно то, что было украдено у Африки", перечисляя обиды, нанесенные европейскими колонизаторами.

Le musée du Louvre hier: Un militant panfricain est rentré ds le musée et a déclaré qu'il était venu réclamer les biens "volés à l'Afrique" #Paris pic.twitter.com/xgTWILu01u — Le Général 💎 (@LE_GENERAL_OF) October 23, 2020

Скульптура, которую попытался вынести молодой человек, датирована XVIII веком и экспонируется в павильоне Сессий (Pavillon des Sessions), где размещены экспонаты из Африки, Азии, Океании и Америки, и входит в коллекции музея на набережной Бранли, посвященный культуре этих регионов.

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"Сотрудники смогли предотвратить кражу и причинение вреда достопримечательности", - сообщает музей.

BFMTV отмечает, что лишь несколько дней назад суд приговорил к 1000 евро штрафа конголезского активиста Эмери Мвазулу Диябанзи, который в июле этого года попытался похитить из музея погребальную урну, привезенную из Чада - также мотивируя свои действия тем, что это украденное культурное наследие Африки.