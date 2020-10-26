Коронавірус у Бельгії: місць у реанімаційних відділеннях може забракнути за два тижні

Бельгії може забракнути ліжок у відділеннях інтенсивної терапії протягом двох тижнів, якщо число людей в лікарнях продовжить зростати нинішніми темпами.

Про це заявив речник міністерства охорони здоров'я Бельгії Ів Ван Лаетем, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Країна з населенням 11 мільйонів людей займає друге місце в Європі за рівнем інфікування на душу населення після Чехії, причому нові випадки захворювання подвоюються кожні тринадцять днів і досягли піку більш ніж в 18 000 осіб 20 жовтня, що майже в десять разів перевищує пік весняної хвилі пандемії.

Кількість пацієнтів у відділеннях інтенсивної терапії подвоюється кожні вісім днів.

Ів Ван Лаетем заявив на пресконференції, що максимальна місткість Бельгії у 2000 ліжок у відділеннях інтенсивної терапії може бути досягнута через два тижні, якщо тенденції збережуться.

"Протягом чотирьох днів, до кінця тижня, ми повинні пройти рубіж в 1000 пацієнтів в реанімації", - сказав Ван Лаетем.

"Якщо нічого не зміниться, ми повинні досягти 2000 пацієнтів в реанімації за два тижні, що є нашим максимальним потенціалом" – додав він.

Брюссельський регіон, один з найбільш постраждалих в Європі, розпорядився в суботу закрити всі спортивні та культурні об'єкти, а з понеділка там діє більш тривала комендантська година.

За останній тиждень в Бельгії було зареєстровано 1288 нових випадків зараження COVID-19 на 100 000 жителів. З 10 810 смертями в цілому, країна має один з найвищих показників смертності на душу населення в світі.