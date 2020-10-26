Коронавирус в Бельгии: мест в реанимационных отделениях может не хватить через две недели

Бельгии может не хватить коек в отделениях интенсивной терапии в течение двух недель, если число людей в больницах продолжит расти нынешними темпами.

Об этом заявил представитель Министерства здравоохранения Бельгии Ив Ван Лаетем, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Страна с населением 11 млн человек занимает второе место в Европе по уровню инфицирования на душу населения после Чехии, причем новые случаи заболевания удваиваются каждые тринадцать дней и достигли пика более чем в 18 000 человек 20 октября, что почти в десять раз превышает пик весенней волны пандемии.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии удваивается каждые восемь дней.

Ив Ван Лаетем заявил на пресс-конференции, что максимальная вместимость в 2000 коек в отделениях интенсивной терапии может быть достигнута через две недели, если тенденции сохранятся.

"В течение четырех дней, до конца недели, мы должны пройти рубеж в 1000 пациентов в реанимации", - сказал Ван Лаетем.

"Если ничего не изменится, мы дойдем до 2000 пациентов в реанимации через две недели, что является нашим максимальным потенциалом", - добавил он.

Брюссельский регион, один из наиболее пострадавших в Европе, распорядился в субботу закрыть все спортивные и культурные объекты, а с понедельника там действует более длительная комендантский час.

За последнюю неделю в Бельгии было зарегистрировано 1288 новых случаев заражения COVID-19 на 100 000 жителей. С 10 810 смертями в целом страна имеет один из самых высоких показателей смертности на душу населения в мире.