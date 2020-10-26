Рекордні 60 млн американців достроково проголосували на виборах у США

Понад 60 мільйонів американців вже достроково проголосували на виборах президента США - це рекордний темп, який свідчить, що явка на цьогорічному голосуванні може стати найвищою за понад сторіччя.

Про це повідомляє агентство Reuters, пише "Європейська правда".

Цей результат свідчить про підвищений інтерес американських громадян до протистояння між президентом-республіканцем Дональдом Трампом і претендентом від Демократичної партії Джо Байденом.

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Крім того, цей показник може говорити про бажанням виборців знизити ризик зараження COVID-19, в результаті якого близько 225 тисяч осіб померли на території Сполучених Штатів.

Згідно з наявними даними, американські виборці вже віддали більше голосів, ніж під час кампанії в 2016 році, коли у цей же період вони перетнули позначку в 47 мільйонів.

За одним із прогнозів, така висока активність виборців може призвести до того, що на цих виборах проголосують близько 150 мільйонів, що становить 65% від загальної кількості тих, хто має право голосу. Це найвищий показник з 1908 року.

Президентські вибори у США відбудуться 3 листопада.

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