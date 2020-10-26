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Рекордные 60 млн американцев досрочно проголосовали на выборах в США

Понедельник, 26 октября 2020, 17:31

Более 60 млн американцев уже досрочно проголосовали на выборах президента США - это рекордный темп, который свидетельствует, что явка на нынешнем голосовании может стать самой высокой более чем за столетие.

Об этом сообщает агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Этот результат свидетельствует о повышенном интересе американских граждан к противостоянию между президентом-республиканцем Дональдом Трампом и претендентом от Демократической партии Джо Байденом.

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Кроме того, этот показатель может говорить о желании избирателей снизить риск заражения COVID-19, в результате которого около 225 000 человек умерли на территории Соединенных Штатов.

Согласно имеющимся данным, американские избиратели уже отдали больше голосов, чем во время кампании в 2016 году, когда в этот же период они пересекли отметку в 47 миллионов.

По одному из прогнозов, такая высокая активность избирателей может привести к тому, что на этих выборах проголосуют около 150 млн, что составляет 65% от общего числа имеющих право голоса. Это самый высокий показатель с 1908 года.

Президентские выборы в США состоятся 3 ноября.

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Виборы в США Трамп Байден
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