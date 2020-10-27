Латвія отримала від Британії 123 бронемашини
Національні збройні сили Латвії отримали від Великобританії все 123 розвідувальних гусеничних бронемашини, які були закуплені за договором від 2014 року.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Зараз Латвія чекає ще одну партію бронемашин, яка буде поставлена в рамках нового договору від 2019 року.
Сім машин поставлені без капітального ремонту, так як призначені для навчання латвійських військових механіків. 116 вже надійшли модернізованими, підкреслили в Міністерстві оборони Латвії.
Бойові гусеничні машини призначені для механізації піхотної бригади сухопутних військ латвійської армії.
Перші машини були доставлені в Латвію восени 2015 року, перед поставками вони пройшли капітальний ремонт, модернізацію і оснащені протитанковими ракетними комплексами Spike.