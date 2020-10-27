Латвия получила от Великобритании 123 бронемашины

Национальные вооруженные силы Латвии получили от Великобритании все 123 разведывательных гусеничных бронемашины, которые были закуплены по итогам договора 2014 года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Сейчас Латвия ждет еще одну партию бронемашин, которая будет поставлена в рамках нового договора от 2019 года.

Семь машин поставлены без капитального ремонта, так как предназначены для обучения латвийских военных механиков. 116 уже поступили модернизированными, подчеркнули в Министерстве обороны Латвии.

Боевые гусеничные машины предназначены для механизации пехотной бригады сухопутных войск латвийской армии.

Первые машины были доставлены в Латвию осенью 2015 года, перед поставками они прошли капитальный ремонт, модернизацию и оснащены противотанковыми ракетными комплексами Spike.