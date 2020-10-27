У Стокгольмі урочисто відкрили "Золотий міст"

У столиці Швеції відкрили "Золотий міст" - новий міст для автомобільного трафіку, велосипедистів та пішоходів, який з’єднає Старе місто із південнішим островом Сьодермальм.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Міст отримав назву "Золотого" через свій особливий колір, а побудований зі сталі. Його довжина складає 140 метрів, ширина - 45 метрів, а вага - 3700 тонн.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Конструкції мосту були виготовлені у Китаї компанією CRSBG - однією з найбільших у світі, що спеціалізуються на такому будівництві, та привезені до Стокгольму кораблем навесні 2020 року.

Церемонія відкриття мосту відбулася у неділю, 25 жовтня. Король Карл XVI Густав, принцеса Вікторія та її донька принцеса Естель урочисто перерізали символічну золоту стрічку, а потім пішки першими перетнули міст. Їх супроводжувала група дітей-вихованців місцевих спортивних клубів.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Через епідемію коронавірусу інших глядачів було небагато.

З понеділка 26 жовтня міст частково відкрився для руху, але поки зі значними обмеженнями. Для різних видів транспорту та пішоходів виділені окремі смуги.

Photo: Fredrik Sandberg/TT

Міст є частиною великого інфраструктурного проекту, який передбачає кардинальне оновлення району Слуссен - важливого "транспортного хабу" Стокгольма. Серед іншого, нове планування зменшить інтенсивність руху автотранспорту та підвищить безпеку й зручність для велосипедистів та пішоходів.

Остаточне завершення будівництва очікується у 2025 році.